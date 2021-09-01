كشف نفطي "عملاق".. إيني تتوغل في مياه ساحل العاج

قالت "إيني" إنها حققت كشفا نفطيا "عملاقا" في المياه الإقليمية لساحل العاج قد يحتوي على ما يصل إلى ملياري برميل من الخام.

وأوضحت المجموعة الإيطالية للطاقة في بيان اليوم الأربعاء، إنها اكتشفت نفطا خفيفا في المنطقة البحرية سي آي-101، مضيفة أنه قد يحتوي ما بين 1.5-2.0 مليار برميل من النفط و1.8-2.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب.



وإيني أحد أكبر منتجي النفط والغاز الأجانب في أفريقيا ولها أصول عالية القيمة في ليبيا ونيجيريا وأنجولا. وتقوم بتطوير اكتشافين كبيرين للغاز في موزامبيق ومصر.

ويوليو/ تموز الماضي، تعهدت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني بتحقيق بعوائد أعلى للمساهمين، بعد أن تحولت إلى تحقيق ربح صاف في الربع الثاني متفوقة على التوقعات، إذ عوض ارتفاع أسعار النفط انخفاض الإنتاج.

وبلغ صافي الربح المعدل في الربع الثاني من العام الجاري نحو 929 مليون يورو (1.1 مليار دولار)، ليفوق متوسط توقعات المحللين الذي قدمته الشركة والبالغ 0.57 مليار يورو.



وفي نفس الفترة من العام الماضي، تكبدت "إيني" خسارة بـ 714 مليون يورو.



وقالت إيني إنها ستدفع توزيعات نقدية بـ 0.86 يورو للسهم عن 2021، من 0.36 يورو في العام الماضي، ودشنت إعادة شراء أسهم بقيمة 400 مليون يورو.

ومع انخفاض الديون، تأمل إيني في جمع رأسمال جديد لتعزيز أنشطتها في مجال الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون والتي ستشكل العمود الفقري للشركة في المستقبل.



وفي سياق منفصل، قال رئيس شركة إيني أمس الثلاثاء: إن الخليج يظل منطقة استراتيجية لمجموعة الطاقة الإيطالية، وإنها ستستثمر فيه نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.



وقال كلاوديو ديسكالزي في مؤتمر عبر الإنترنت «إنها بالتأكيد منطقة استراتيجية لنا، ليس فقط للاستثمار لكن للاستثمار في انتقال الطاقة».

وفي وقت سابق من العام الجاري، كشفت إيني عن بعض الأهداف الأكثر طموحاً على صعيد المناخ في قطاع الطاقة في الوقت الذي تعزز فيه جهود تخليص أنشطتها من الكربون.