فرنسا تحذر إيران: العودة لـ"المفاوضات النووية" فورا

طالبت فرنسا، الأربعاء، إيران بضرورة الامتثال والعودة إلى المفاوضات النووية على الفور.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان شدد على أهمية عودة إيران للمفاوضات النووية على الفور في مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني المعين حديثا حسين أمير عبد اللهيان.



وأضافت :"شدد الوزير على أهمية وضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات التي علقتها إيران منذ يونيو/حزيران".

وعبر لو دريان عن قلقه من كل الأنشطة النووية التي نفذتها إيران بالمخالفة للاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.

وبدأت إيران في انتهاكات تدريجية لبنود الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.

في السياق، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، إيران من موقفها المتشدد في مفاوضات فيينا الخاصة بإعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إن طهران تخطئ التقدير باعتقادها أن تكثيف أنشطتها النووية قد يدفع الولايات المتحدة لتقديم مزيد من التنازلات لاستعادة الاتفاق النووي.

وانطلقت المفاوضات النووية في فيينا في أبريل/نيسان الماضي بمشاركة غير مباشرة من الإدارة الأمريكية، إلا أنها وبعد عدة جولات من المحادثات لم تتوصل لإعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015.

وتم تأجيل المفاوضات في 20 يونيو/حزيران بعد يومين من فوز المحافظ إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، ولم يتم الإعلان عن موعد لاستئناف المحادثات حتى الآن.