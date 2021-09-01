إسرائيل: اعتزام بايدن إعادة فتح القنصلية بالقدس فكرة سيئة

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس لتوفير الخدمات الدبلوماسية للفلسطينيين بـ"الفكرة السيئة".
وقال لابيد للصحفيين خلال مؤتمر باللغة الإنجليزية: "نعتقد أنها فكرة سيئة وقد أخبرنا الولايات المتحدة بذلك".
وأضاف أن إعادة فتح القنصلية "سيرسل رسالة خاطئة، ليس فقط للمنطقة والفلسطينيين، ولكن أيضًا للدول الأخرى، ونحن لا نريد أن يحدث هذا".
وتابع الوزير الإسرائيلي: "إضافة إلى ذلك، لدينا هيكل مثير للاهتمام وحساس لحكومتنا ونعتقد أن هذا قد يزعزع استقرار هذه الحكومة ولا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تريد حدوث ذلك".
وكان مسؤولون أمريكيون قالوا إن إدارة بايدن عاقدة العزم على إعادة فتح القنصلية التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأشار المسؤولون إلى أن الإدارة الأمريكية ستقدم على هذه الخطوة رغم معارضة إسرائيل.
وينتظر أن تقوم الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة بعد مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على الميزانية بعد شهرين خشية أن يكون للخطوة تأثير على مستقبل الحكومة.
وخلال لقائهما الأسبوع الماضي، أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن القضية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ولفت إلى أنه لا يزال يخطط لإعادة فتح البعثة بعد أن أغلقها ترامب في عام 2019، وفق ما أعلنه مسؤول أمريكي.
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