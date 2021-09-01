رئيس جديد لـ"الشاباك" الإسرائيلي.. وحرف واحد يحفظ السر

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام (الشاباك) الذي يعتبر جهاز المخابرات الداخلي.

ولا يتم نشر اسم الرئيس الجديد للجهاز، الذي يخلف نداف ارغامان، إلا حال إقراره رسميا من الحكومة الإسرائيلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: "يملك ر. البالغ من العمر 55 عامًا وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة تل أبيب، والماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد (الأمريكية)، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس جهاز الأمن العام".

وأضاف: "كان ر. قد أدى خدمته العسكرية لدى جيش الدفاع كمقاتل في وحدة سايرت متكال، قبل أن يلتحق بصفوف جهاز الأمن العام بمنصب مقاتل في وحدة العمليات".

وأشار إلى أنه "في إطار خدمته الطويلة في سبيل أمن إسرائيل، خاض ر. وقاد عمليات عديدة في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان".

وتابع: "في عام 2011، عُيّن رئيسًا لهيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن العام، ثم عُيّن عام 2016 رئيسًا للهيئة المسؤولة عن بناء قوة الجهاز ليتم تعيينه عام 2018 في منصب نائب رئيس جهاز الأمن العام الذي يشغله منذ آخر سنتين ونصف".

ولفت البيان إلى أنه "في ضوء تجربته الطويلة، وأدائه وفهمه للتحديات الملموسة التي تواجه دولة إسرائيل بشكل عام، وجهاز الأمن العام بشكل خاص، اختار رئيس الوزراء بينيت تعيينه في منصب رئيس جهاز الأمن العام".

ووصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول: "ر. هو مقاتل جريء وقائد ممتاز. ولا يساورني الشك في أنه سيبلغ بجهاز الأمن العام إلى قمم جديدة من التميز في سبيل أمن إسرائيل".