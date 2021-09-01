عباس في طريقه إلى القاهرة استعدادا لقمة ثلاثية

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، مدينة رام الله، في زيارة للقاهرة، عشية قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية.

وقال مسؤول في الرئاسة الفلسطينية لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن "عباس غادر رام الله على متن مروحية أردنية حضرت خصيصا لنقله إلى العاصمة الأردنية، حيث يغادر من هناك على متن طائرة رئاسية فلسطينية إلى القاهرة".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "غدا الخميس تعقد قمة فلسطينية-أردنية-مصرية من أجل تنسيق المواقف قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من الشهر الجاري".

وأشار إلى أن "الرئيس عباس يعتزم المشاركة الشخصية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وعن القمة الثلاثية المرتقبة بمصر، أوضح أنها ستبحث "نتائج التحركات السياسية بما فيها اجتماع الرئيس عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس وما تمخض عنه، إضافة إلى الاتصالات الجارية مع الإدارة الأمريكية".

ومن المتوقع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى مصر في الأيام القريبة المقبلة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وتقوم مصر بجهود على عدد من المسارات في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي بما فيها تثبيت التهدئة في قطاع غزة، ومسعى إبرام صفقة لتبادل الأسرى، إضافة إلى جهود استئناف المفاوضات السياسية الفلسطينية-الإسرائيلية.