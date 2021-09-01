"بينيت" ينفي وجود "نية" للقاء الرئيس الفلسطيني

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وجود نية لعقد لقاء بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وقال مكتب بينيت في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: "لم تكن هناك أي نية لعقد لقاء بين رئيس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية، وليس من المتوقع عقد لقاء مثل هذا".



وأضاف: "لقد وجه الرئيس المصري السيسي دعوة لبينيت للالتقاء به في مصر ورئيس الوزراء سيلتقي به قريبا".

وتنعقد غدا الخميس في العاصمة القاهرة، قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية لتنسيق المواقف قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري بنيويورك.

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر مصري مطلع قوله إن بينيت كان من المقرر أن يحضر قمة رباعية فلسطينية مصرية أردنية إسرائيلية في شرم الشيخ الخميس.



وأوضح المصدر أن الفكرة تم تغييرها لصالح قمة ثلاثية عربية بالأساس، لبناء موقف موحد قبل الدخول بمسار المباحثات مع واشنطن بشأن مفاوضات السلام، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة الدورية للأمم المتحدة.



وقال المصدر للصحيفة، إن القمة ستركز على "بناء موقف عربي موحد بشأن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والاتصالات مع الولايات المتحدة، نتيجة لزيارة ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، إلى القاهرة ورام الله وتل أبيب، قبل أكثر من أسبوعين".