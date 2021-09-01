التحالف يدمر مسيرة "مفخخة" في أجواء اليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين بالأجواء اليمنية.

وشدد التحالف في بيان أصدره اليوم الأربعاء على الاستمرار في تنفيذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.



والثلاثاء، كشف التحالف عن تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة من صنعاء، وقال في بيان، إنه "تم تدمير منصة الإطلاق التي استخدمت في المحاولتين العدائيتين لاستهداف مطار أبها السعودي".

وأوضح أن "عملية الاستهداف نفذت أثناء التجهيز لعملية عدائية وشيكة وشملت القضاء على العناصر الإرهابية المسؤولة عن عمليات الإطلاق".

والإثنين، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان بالمنطقة الجنوبية السعودية.

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.