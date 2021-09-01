أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، 1 سبتمبر/ أيلول 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، إلى 218.71 ريال (58.32 دولار).

وصعد جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، إلى 191.37 ريال (51.03 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18، في السعودية، إلى 164.03 ريال (43.74 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 127.58 ريال (34.02 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، إلى نحو 6.802 آلاف ريال (1814 دولار).

كما زاد سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 1530.94 ريال (408.25 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعادت أسعار الذهب إلى الصعود ، بفعل مخاوف المستثمرين جراء بيانات الوظائف الأمريكية.

وسجل سعر أوقية الذهب 1820.20 دولار.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى "إس.إم.سي كومتريد": "يهتم الناس بأسواق الأسهم بدرجة أكبر.. لكن في حالة حدوث تصحيح، ربما نشهد ارتفاعا قويا في أسعار الذهب".

وأضافت: أن نطاقا بين 1917، و1940 دولارا سيكون مستوى مقاومة رئيسيا حتى نهاية العام.





وخلال كلمة عبر الإنترنت في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي، لم يقدم باول أي إشارة عن الموعد الذي يخطط فيه البنك المركزي لتقليص مشترياته من الأصول، لكنه قال إن ذلك ربما يكون "هذا العام".

وأشار أنه سيظل يتوخى الحذر في أي قرار نهائي لرفع أسعار الفائدة.