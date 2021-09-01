سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 1 سبتمبر 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" للأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط الدولار، 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في 4 بنوك،الإمارات دبي الوطني، الإستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والإسكان.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 20 بنكا، منها الأهلي المتحد، وأبوظبي الإسلامي، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وبنك HSBC، والمشرق، وبلوم مصر، والقاهرة، وعودة، والكويت الوطني، والمصري الخليجي، وبركة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أمازون تفتتح مركزها اللوجستي

افتتحت شركة أمازون العالمية مركزها اللوجستي بمصر الذي يعد الأول في أفريقيا، في خطوة تعزز استثمارات عملاق التجارة الإلكترونية بمصر.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، المركز اللوجيستي للشركة الواقع بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بحضور العديد من الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة تواصل السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مختلف المشروعات في جميع القطاعات، وأن السوق المصرية واعدة، وبها فرص واسعة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، ونحن نرحب بهم.

بدوره قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق بيان مصري، إن هذا المركز الذي يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، يُعد جُزءاً من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية.

ونوّه نائب رئيس الشركة، إلى أن الشركة تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر، وتوفر ما يزيد على 3 آلاف وظيفة، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى البلاد، ويحتل السوق المصرية المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الأفريقية.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى 18.52 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري إلى 21.56 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأسبوع الماضي.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأيام الماضية.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، إلى نحو 51.97 جنيه للشراء، و 52.43 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.96 جنيه للشراء، و 52.42 جنيه للبيع، أمس.