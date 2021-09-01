سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021

قفز متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الليرة السورية، اليوم الأربعاء، 1 سبتمبر/أيلول 2021، في سوق العملات "السوداء".

كما ارتفعت العملات الأجنبية، والعربية الرئيسية، في سوق العملات غير الرسمية "الموازية" في سوريا، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة .

سعر الدولار في سوريا

وظل سعر الدولار في البنوك السورية، ثابتا عند 2512 ليرة.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، في السوق الموازية "السوداء"، بالعاصمة دمشق، بأكثر من 140 ليرة مرة واحدة، إلى نحو 3595 ليرة للشراء، و 3655 ليرة للبيع.

كان الدولار يساوي 47 ليرة سورية، قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة بينما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وقدر البنك الدولي الخسائر التراكمية للناتج المحلي الإجمالي السوري، من 2011 إلى 2016 بنحو 226 مليار دولار وحذر من أنه كلما طال أمد الصراع زادت صعوبة التعافي الاقتصادي.

أسعار اليورو والإسترليني في سوريا

وقفز متوسط سعر اليورو الأوروبي في سوريا، لدى السوق الموازية "السوداء"، إلى مستوى 4245 ليرة للشراء، و 4315 ليرة للبيع، مقابل نحو 4075 ليرة للشراء، و 4135 ليرة للبيع.

كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" في سوريا، إلى نحو 4945 ليرة للشراء، و 5030 ليرة للبيع، مقابل نحو 4755 ليرة للشراء، و 4825 ليرة للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار في سوريا

وقفز متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، اليوم، لدى السوق الموازية "السوداء"، إلى نحو 957 ليرة للشراء، و 976 ليرة للبيع، مقابل نحو 920 ليرة للشراء، و 936 ليرة للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، لدى السوق الموازية، إلى 979 ليرة للشراء، و 995 ليرة للبيع، مقابل 940 ليرة للشراء، و 954 ليرة للبيع.

وارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في سوريا، بالسوق "السوداء"، إلى 11.940 ألف ليرة للشراء، و12.165 ألف ليرة للبيع، مقابل 11.475 ألف ليرة للشراء، و11.665 ألف ليرة للبيع.

واعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، أن العائق الأكبر أمام الاستثمار في بلاده يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية.

وفي كلمة ألقاها بعد أداء اليمين الدستورية، 17 يوليو/تموز الماضي، قال الأسد إن بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار، و60 مليارا من الأموال السورية مجمدة في لبنان.