خلال "طلعات دورية".. سقوط هليكوبتر أمريكية قبالة سان دييجو

أعلن الجيش الأمريكي، فجر اليوم الأربعاء، سقوط هليكوبتر عسكرية قبالة ساحل سان دييجو، مشيرا إلى أنه يجري عمليات إنقاذ.

وقال أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأمريكية، إن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، قبل أن تسقط في البحر لتشرع السلطات في عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييجو.



وأضاف الأسطول على "تويتر" "طائرة هليكوبتر "إم.إتش-60إس" أقلعت من على متن أبراهام لينكولن (سي.في.إن 72) وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييجو أمس الثلاثاء 31 أغسطس/آب.

ومضى يقول "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية".

وحول مصير الطاقم، قال الأسطول الثالث، إنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، وذكرت قناة (إن.بي.سي 7 سان دييجو) أن خمسة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.