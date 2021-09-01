السعودية والسودان.. إشادة بمتانة العلاقات ومساعي لتعزيزها

أشاد عضو مجلس السيادة السوداني، الطاهر حجر، بمتانة علاقات بلاده والمملكة العربية السعودية والمستوى المتطور الذي تشهده بكافة المجالات.
وأعرب حجر خلال لقائه السفير السعودي بالخرطوم، علي بن جعفر حسن، عن تقديره لمواقف المملكة الداعم للسودان والمساعدات التي ظلت ترسلها للبلاد.
وقال السفير السعودي، إن اللقاء بحث مسيرة العلاقات الثنائية، وسبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات وتطويرها إلى آفاق أرحب.
وأشار إلى أنه قدم الدعوة لعضو المجلس الطاهر حجر لزيارة السعودية خلال الفترة المقبلة، وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأعرب عن أمله في أن تكون الزيارة والتي سيلتقي خلالها عدد من المسؤولين بالمملكة، خطوة كبيرة ورافداً للتعاون، وفرصة لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين لمصلحة شعبيهما.
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