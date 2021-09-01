مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني، فجر الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله، بوسط الضفة الغربية.

وقالت في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية" إن فلسطينيا، لم تذكر اسمه، قتل بعدما أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب بلدة بيت عور، قضاء رام الله.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن الفلسطيني يبلغ من العمر 39 عاما دون ذكر اسمه.

ولم تتضح التفاصيل الكاملة لعملية إطلاق النار، حيث إنها جرت في منطقة لم تقع فيها مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.



ولم يعلق الجيش الإسرائيلي رسميا على الحادث.