موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. توقعات أوبك واستثمار أمازون بمصر

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افتتحت شركة أمازون العالمية مركزها اللوجستي بمصر الذي يعد الأول في أفريقيا، في خطوة تعزز استثمارات عملاق التجارة الإلكترونية بمصر.

اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

كشفت إدارة بايدن اليوم الثلاثاء عن أكثر من 16500 فدان قد تطرحها في مزادات على شركات التنقيب عن النفط والغاز العام المقبل.

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور، الثلاثاء، تسجيل صادرات السعودية من التمور أعلى ارتفاع في تاريخها خلال النصف الأول من عام 2021.



كشفت بيانات رسمية أن عجز التجارة الخارجية لتركيا في يوليو/تموز الماضي بلغ 51.3% على أساس سنوي، ليسجل 4.278 مليار دولار.

توقع تحالف "أوبك+" أن تسجل سوق النفط فائضا 2.5 مليون برميل يوميا في 2022 مع زيادة المجموعة للإنتاج.

يضع جناح أستراليا في إكسبو 2020 دبي نصب عينه استثمار الفرصة لتحقيق شراكات ناجحة بمجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والتعليم.



قالت شركة زووم المسؤولة عن تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، إنها لا تزال تشهد نموا اقتصاديا مطردا في الربع الثاني من 2021.

أكد مسؤولون إماراتيون أن تقدم بلادهم 5 مراكز عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي يدعم حملة "اصنع في الإمارات".

حصل الموظفون بمقر شركة "نايكي" الرئيسي في ولاية أوريجون، على أسبوع إجازة لدعم صحتهم العقلية، قبل العودة إلى المكتب في أيلول/سبتمبر.

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون الأجهزة العسكرية، إعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة والمتهمين بالاحتكار والتخزين.

وسط تضارب في الأرقام حذرت منظمة اليونيسيف من تداعيات الجفاف في العراق، وما يشكله من تهديد مائي لمليوني طفل بحلول 2030.

