"أيروفلوت" الروسية تعلن موعد استئناف رحلاتها للمنتجعات المصرية

حددت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، موعد بدء رحلاتها إلى المنتجعات المصرية، في الأول من أكتوبر المقبل.

وقالت الشركة في بيانها: تم فتح بيع تذاكر رحلات الركاب المنتظمة المباشرة من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ، حيث ستعمل الرحلات يوميا ابتداء من الأول أكتوبر"​​​،وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الرئاسة المصرية، فى أبريل الماضى، عن اتفاق الرئيسين، عبد الفتاح السيسى، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، على استئناف حركة الطيران العارض إلى المنتجعات السياحية فى مصر، بعد انقطاع زاد عن خمس سنوات.

وبعد توقف دام 6 سنوات، عاد السياح الروس من جديد إلى المنتجعات السياحية المصرية وتحديدا شرم الشيخ والغردقة.

وفي العاشر من أغسطس /آب الماضي،استقبل مطار شرم الشيخ المدينة السياحية المُطلة على البحر الأحمر، أول طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران تقل على متنها سائحين قادمين من روسيا في رحلة مباشرة.

ويشكل استئناف الرحلات الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ دفعة كبيرة لآفاق الانتعاش السياحة في مصر، والتي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، على غرار مختلف بلدان العالم.

وفي عام 2014، قبل توقف السياحة الروسية بعام، استقبلت مصر نحو 3.1 مليون سائح روسي وهو عام ذروة السياحة المصرية، ثم تراجع أعدادهم في 2015 إلى نحو 2.8 مليون سائح بسبب حادث الطائرة.

وحسب الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، فإن شركات طيران روسية ستطلق رحلات طيران جديدة إلى مصر، بالإضافة إلى شركة أخرى ستزيد عدد الرحلات إلى المنتجعات المصرية.