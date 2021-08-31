مطار كابول.. ميركل تتحدث عن أمل الأفغان الأخير

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن مطار كابول الذي تسيطر عليه طالبان بعد انسحاب واشنطن يكتسي "أهمية وجودية" بالنسبة لأفغانستان.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها النمساوي سيباستيان كورتس "هذا المطار يكتسي أهمية وجودية لأفغانستان لأنه بدونه لا يمكن وصول أي مساعدة طبية أو إنسانية، ما يعني أنه مهم جدا لعمل الأمم المتحدة".



ورغم رحيل آخر القوات الأمريكية ليلا لم توقف ألمانيا عمليات إجلاء الأفغان الذين تعاملوا مع الجيش الألماني خلال التدخل الغربي في البلاد لكن أيضا موظفي المنظمات الإنسانية بحسب ميركل.

وقدرت عدد الذين سيتم إجلاؤهم من البلاد "بما بين عشرة آلاف و40 ألف شخص"، وقالت ميركل "هذه الغاية المؤلمة مع إجلاء العديد من الأشخاص لم تنته بالتأكيد بعد".

وأضافت "لا يزال هناك عدد كبير من القوات المحلية التي تريد ألمانيا إخراجهم من أفغانستان وسنهتم بالطبع أيضا بالوضع الإنساني في البلاد" وذلك قبل أسابيع من مغادرتها السلطة.

من جانب آخر، أقر مسؤولون أمريكيون بأن المطار في حالة سيئة والقسم الأساسي من بناه التحتية لا سيما برج المراقبة تضرر أو دمر.

وأعلنت ميركل أن ألمانيا مستعدة لتقديم مساعدة تقنية لكي يبقى المطار عمليا.

من جانبها شددت حركة طالبان على أنها تريد إبقاء المطار المدني مفتوحا. لكن بدون وجود ضمانات أمنية فعلية، فأن الشركات التجارية لن تأتي إلى كابول.

وأكدت أيضا أن الأفغان الذين يحملون جوازات سفر أو تأشيرة دخول ستكون لهم حرية السفر.

لكن عددا من الأفغان والمراقبين شككوا في وعود طالبان هذه، وكذلك بتعهدهم عدم مهاجمة الأشخاص الذين عملوا لدى الحكومة السابقة أو القوات الأجنبية.

في السياق، طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، بإبقاء مطار كابول مفتوحا، متعهدا عدم نسيان الأفغان الذين لم يتمكنوا من المغادرة.

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنه من الضروري إبقاء المطار مفتوحا لإتاحة وصول مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني وأيضا للتأكد من أنه يمكننا الاستمرار في إجلاء الأشخاص الذين رغبوا في المغادرة لكن لم يتمكنوا من أن يكونوا جزءا من عملية الإجلاء العسكرية".