مصادر: ترتيبات بين القاهرة وأنقرة لتسليم 15 قياديا إخوانيا

قالت مصادر لـ"دوت الخليج الإخبارية"، الثلاثاء، إن وفدا مصريا يجري حاليا مباحثات في أنقرة لترتيب عودة العلاقات الدبلوماسية وتحديد مصير قيادات الإخوان في تركيا.

وأضافت المصادر أن "ترتيبات بين القاهرة وأنقرة لتسليم 15 قياديا إخوانيا من المدانين في جرائم إرهابية".

وتابعت المصادر أن "أنقرة تستعد لغلق مقار ومؤسسات تابعة لجماعة الإخوان".

وأشارت المصادر إلى أن "السلطات التركية وضعت قيادات إخوانية قيد الإقامة الجبرية".

وأوضحت المصادر أن "القاهرة تتمسك بمطلب تسليم 15 قياديا إخوانيا من الصف الأول والثاني مدانين بجرائم إرهابية، وأنقرة استشعرت جدية مصر في ربط تقدم ملف تطبيع العلاقات بتنفيذ مطالبها".

وكانت القاهرة أعلنت، الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لنائب وزير الخارجية المصري، حمدي لوزا، إلى أنقرة الشهر المقبل بدعوة من الخارجية التركية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان: "استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلي أنقرة يومي ٧ و٨ سبتمبر/أيلول ٢٠٢١، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا".

وأوضحت أن الزيارة "ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية".

وبعد فترة من التودد التركي للقاهرة، أعلنت أنقرة في مارس/آذار الماضي استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت وسائل الإعلام الإخوانية العاملة على أراضيها بتخفيف النبرة تجاه القاهرة.

وفي 5 و6 مايو/أيار الماضي توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، إلى القاهرة في أول زيارة من نوعها منذ 2013، وأجرى محادثات "استكشافية" مع مسؤولين مصريين بقيادة "لوزا" لبحث التقارب وتطبيع العلاقات.