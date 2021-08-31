وساطة ومبادرة إعمار غزة.. وزير دفاع كوريا الجنوبية يشيد بمصر

ثمن وزير دفاع كوريا الجنوبية سوه ووك، الثلاثاء، الوساطة المصرية "الفاعلة" لتهدئة الأوضاع بغزة، مشيدا كذلك بمبادرة إعادة إعمار القطاع.

جاء ذلك لدى استقبال الرئيس السيسي، الثلاثاء، وزير الدفاع الكوري الجنوبي، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع المصري، وكل من كانج إيون، وزير المشتريات بكوريا الجنوبية، وهونج جين ووك، سفير سيؤول بالقاهرة.



وفي بيان، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة ومسئوليتها لتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن السيسي طلب نقل تحياته إلى نظيره الكوري الجنوبي، مون جاي إن، مؤكدا اعتزاز مصر حكومةً وشعباً بالروابط الوثيقة التي تجمعها بهذا البلد، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصةً في المجالات العسكرية والدفاعية.

كما أعرب الرئيس المصري عن تطلعه لتفعيل الشراكة الشاملة بما يتناسب مع إمكانات البلدين الصديقين، ويدعم استفادة مصر من التجربة التنموية لكوريا الجنوبية.

وأكد السيسي أن بلاده باتت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة من المرافق والخدمات توفر أساساً قوياً لإقامة أي شراكة تعاون تنموي.

من جانبه، نقل وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى الرئيس المصري تحيات نظيره الكوري الجنوبي، معرباً عن تقديره لما تشهده العلاقات المصرية الكورية مؤخراً من تنامي وازدهار.

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي اهتمام بلاده بتعميق تلك العلاقات المثمرة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، فضلاً عن الدور المصري المحوري في المنطقة كركيزة للأمن والاستقرار، وأهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

كما شدد على اهتمام الجانب الكوري بزيادة استثماراته في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية في مصر، وأيضا المشروعات الأخرى في مختلف المجالات.

وثمن وزير دفاع كوريا الجنوبية في هذا الإطار التدخل السريع والوساطة الفاعلة التي قامت بها مصر بقيادة الرئيس لتهدئة الأوضاع في غزة واحتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى جانب المبادرة بإعادة إعمار القطاع.