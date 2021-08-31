اليمن عن استهداف الحوثيين مطار أبها: جريمة حرب

قالت الحكومة اليمنية إن استهداف مليشيات الحوثي لمطار أبها الدولي بهجومين منفصلين باستخدام طائرتين مسيرتين مفخختين جريمة حرب.

وقال وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني إن استهداف مطار أبها بالسعودية يؤكد من جديد مضي مليشيات الحوثي في التصعيد العسكري بإيعاز وتخطيط وتسليح إيراني، ومساعيها تقويضها جهود ودعوات التهدئة، وموقفها الحقيقي من دعوات السلام.



‏وأضاف الإرياني أن الهجوم الغادر الذي أسفر عن وقوع 8 إصابات بين المدنيين وتضرر طائرة مدنية وعرض حياة الآلاف من رواد المطار المدني من مختلف الجنسيات للخطر، يؤكد من جديد أن "مليشيات الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن القاعدة وداعش".



وشدد الإرياني على أنه لا خيار سوى الحسم العسكري لتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بالكامل.



وطالب وزير الإعلام والثقافة اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الجريمة، وممارسة الضغط على نظام طهران وذراعها "مليشيات الحوثي" لوقف أنشطتها الإرهابية التي تستهدف الأعيان المدنية وأرواح المدنيين الأبرياء وتزعزع أمن واستقرار المنطقة.

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.



ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

