لعشاق "سامسونج".. ميزة "استثنائية" بهواتف جلاكسي الجديدة

تطرح "سامسونج" ميزة استثنائية على هاتفين جديدين لها، تختص بحماية البطارية، والتي كانت تتوافر في السابق على حواسيبها اللوحية.

وكشف تقرير لموقع "SamMobile" المختص بأخبار التكنولوجيا أن الميزة هي "Protect Battery" (حماية البطارية)، وتتوافر في هواتف "جلاكسي زد فولد 3" و"جلاكسي زد فليب 3" القابلان للطي، والمصممة لزيادة عمر بطارية الهاتف إلى أقصى حد.



وتعمل ميزة "حماية البطارية" على الحد من مستوى شحن الأجهزة إلى 85%، مما يمنع الشحن الكامل إلى 100 في المئة، والذي يُعتقد أنه يتلف البطاريات على مدار سنوات من الاستخدام.

وأظهرت العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة أن شحن بطارية الليثيوم بكامل طاقتها لن يفيدك في عمر البطارية على المدى الطويل. تؤدي إعادة الشحن بنسبة 100٪ إلى زيادة الضغط على البطارية، مما يؤدي إلى تقصير عمر البطارية وزيادة ضعف عمر البطارية عند الشحن لمرة واحدة.



ويتم تفعيل ميزة "حماية البطارية" في هاتفي "جلاكسي زد فولد 3" و"جلاكسي زد فليب 3" في تطبيق الإعدادات ثم اختيار "Device Care" ثم اختيار "Battery" وبعده النقر على "المزيد من إعدادات البطارية".

وذكر موقع "SamMobile" أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها شركة "سامسونج" بتضمين ميزة "حماية البطارية" على أجهزتها، وإنما هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها على أحد هواتفها الذكية، حيث أنه لم يتم تضمينها في التحديث الأخير لسلسلة Galaxy S21.

وليس من الواضح ما إذا كانت ميزة "حماية البطارية" ستبقى حصرية لأجهزة Samsung اللوحية والهواتف القابلة للطي أم أنها ستأتي إلى المزيد من الهواتف الذكية القياسية.

ويتوافر هاتفا "جلاكسي زد فولد 3" و"جلاكسي زد فليب 3" الذكيان للطلب المسبق بأسعار تبدأ من من 1799.99 و999.99 دولار على التوالي، وتم إطلاقهما جنبا إلى جنب مع سماعات "جلاكسي بادز 2" وعدد قليل من الأجهزة الأخرى يوم الجمعة الماضي.



