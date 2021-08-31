شهدت العاصمة الأفغانية كابول، مساء الإثنين، احتفالات بالألعاب النارية، وذلك بعد إتمام أمريكا انسحابها من البلاد.
ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا للألعاب النارية التي اخترقت سماء كابول المظلمة، مع إقلاع آخر طائرة أمريكية من مطار حامد كرزاي الدولي.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت مساء اليوم الإثنين، مغادرة كامل القوات الأمريكية من أفغانستان.
وذكر مسؤولان أمريكيان، أن الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد حوالي 20 عاما من غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الإثنين، عن قرار الانسحاب من أفغانستان وإنهاء المهمة العسكرية التي استمرت 20 عاما.
وقال في بيان، إن قرار إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان كان أفضل سبيل لحماية أرواح جنود الجيش الأمريكي وتأمين خروج المدنيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور.. الألعاب النارية تخترق "ظلام" كابول بعد انسحاب أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.