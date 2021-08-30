محمد بن زايد وأردوغان يبحثان هاتفيا تعزيز علاقات البلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين. ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية" وام" ناقش الجانبان، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الإثنين، السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي خلال الاتصال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا و الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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