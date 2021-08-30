واشنطن: أجلينا 6 آلاف أمريكي من أفغانستان

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، الإثنين، إجلاء نحو 6 آلاف أمريكي من أفغانستان في الأسبوعين الماضيين.

وأضافت بساكي، أن واشنطن "مستمرة في العمل على إجلاء الأمريكيين من أفغانستان مع التزمها بتوفير الحماية لهم".

وتابعت: "سنواصل متابعة طلبات التأشيرات الطارئة لمن سيبقون في أفغانستان بعد 31 أغسطس "آب"".

ومضت قائلة "الرئيس جو بايدن متمسك بقرار إتمام سحب قواتنا من أفغانستان في 31 أغسطس".

وخلال الأيام الماضية، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي هجمات بصواريخ تارة وتفجير تارة أخرى في محيط مطار كابول، ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين.

ومنذ أسبوعين، تسارع الولايات المتحدة وحلفاؤها الخطى لإجلاء الرعايا الغربيين والمتعاونين الأفغان، بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية.