مشهد مهيب.. كيف نقلت واشنطن جثامين ضحاياها من كابول؟

في مراسم تأبين بحضور الرئيس جو بايدن، استقبل الأمريكيون جثامين جنود قتلوا في هجمات تنظيم "داعش" في أفغانستان، لكن كيف جرى نقلهم؟

وهز انفجاران يحملان بصمة تنظيم "داعش" الإرهابي، محيط مطار كابول الذي يأمنه آلاف الجنود الأمريكيين.

وأدى الهجوم، الذي وقع الجمعة الماضي، إلى مقتل نحو 200 شخص، بينهم 13 جنديا من الجيش الأمريكي، جرى نقلهم من أفغانستان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد.

ووصلت جثامين الجنود الأمريكيين إلى قاعدة دوفر الجوية، في الولايات المتحدة، الأحد، وأقيمت مراسم استقبال مهيبة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته جيل بايدن.



ونشرت الصفحة الرسمية لقوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، صورة ترصد نقل جثامين قتلى الجيش الأمريكي.

وتظهر الصورة وضع الصناديق الخاصة التي تحوي الجثث، ملفوفة بعلم الولايات المتحدة الأمريكية، على هيئة صفوف متراصة داخل طائرة النقل العسكري من طراز "سي 17 غلوب ماستر 2".

وكتبت صفحة المارينز تعليقا على الصورة، وقالت: "هؤلاء الجنود سقطوا خلال مشاركتهم في مهام غير قتالية في مطار كابول"، مضيفة أن الصورة تم التقاطها لجثامين الجنود الأمريكيين قبل وصولها إلى قاعدة دوفر العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورصدت صورة أخرى لحظة مشاركة مجموعة من الجنود الأمريكيين بمطار كابول، في حمل جثامين زملائهم إلى الطائرة، في مشهد مهيب.

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، غدا الثلاثاء، موعدا لسحب آخر الجنود الأمريكيين من أفغانستان، منهيا الحرب التي شنتها واشنطن قبل نحو 20 عاما.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شارك نحو 5 آلاف جندي أمريكي في تأمين مطار كابول، وعمليات إجلاء الرعايا الأجانب والمتعاونين الأفغان من العاصمة الأفغانية بعد سقوطها في أيدي طالبان.



