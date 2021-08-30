محمد بن زايد يناقش مع رئيس أوزبكستان تعزيز التعاون

ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع رئيس أوزبكستان العلاقات الثنائية.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من شوكت ميرزاييف رئيس أوزبكستان، اليوم الإثنين، تناول علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون وتعزيز الشراكات الواعدة بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.
وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شوكت ميرزاييف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا لأوزبكستان وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار والاستقرار، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس أوزبكستان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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