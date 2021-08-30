جنوب السودان تنفي قطع الإنترنت تحسبا للمظاهرات

أكدت جنوب السودان، أن انقطاع الإنترنت الذي عانت منه البلاد، الإثنين، ليس له علاقة بدعوات التظاهر المنتشرة على مواقع التواصل ضد الحكومة.

قالت مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة في تصريح لـ"دوت الخليج الإخبارية": "لقد كان هناك عطل فني في شبكة الإنترنت تمت معالجته، والمسألة لا علاقة لها بما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي".



وانتشرت دعوات للمظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقها بعض الناشطين لإسقاط الحكومة التي يتزعمها الرئيس سلفاكير، ونائبه ريك مشار، وفشلت في إدارة البلاد منذ "الاستقلال".

وشهدت شوارع العاصمة جوبا انتشارا امنيا مكثفا، تحسبا لخروج مظاهرات ضد الحكومة ، إلا أن الأوضاع الأمنية كانت مستقرة، ولم تخرج أي مجموعات للتظاهر.





ورفضت الداخلية بجنوب السودان، في وقت سابق، طلبا تقدمت به مجموعة من الناشطين لتنظيم مظاهرة احتجاجية ضد الحكومة اليوم الإثنين.

وحذر دانيال جاستن المتحدث باسم الشرطة في جنوب السودان، المواطنين من الخروج في أي مظاهرة احتجاجية غير مصرح بها رسميا.

مطلع الشهر الجاري، أعلن "تحالف الشعب المدني" عن نفسه رسميا، داعيا الشعب للخروج للشوارع لإسقاط الرئيس سلفاكير ميارديت عبر التظاهرات السلمية لفشله في إدارة البلاد خلال العشر سنوات التي أعقبت الاستقلال.

واعتقلت السلطات "كويل اقوير" حاكم ولاية شمال بحر الغزال السابق، وأحد الموقعين على وثيقة إعلان التحالف مطلع الشهر الجاري دون تقديمه للمحاكمة حتى الآن.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يطالب فيها ناشطون مدنيون بجنوب السودان بالتظاهر لإسقاط الحكومة عبر الوسائل السلمية.