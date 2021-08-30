"الوضع بأفغانستان".. محور مباحثات ميركل وماكرون

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، الإثنين، الأوضاع في أفغانستان.

وقال بيان للمستشارية الألمانية، حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إنه "ناقشت المستشارة أنجيلا ميركل، الوضع في أفغانستان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وتابع البيان: "تركزت المكالمة الهاتفية على مسألة المغادرة المستقبلية للمواطنين والموظفين المحليين والأشخاص المحتاجين للحماية من أفغانستان، حتى بعد انتهاء عمليات الإجلاء الأخيرة عبر مطار كابول".

وأضاف"اتفقت ميركل وماكرون على ضرورة اتباع المجتمع الدولي نهج منسق بشكل وثيق"، متابعا: "من هذا المنطلق، ناقش الطرفان تنفيذ قرارات مجموعة الدول السبع الأخيرة".

ومضى قائلا "بالإضافة إلى ذلك، اتفقت المستشارة والرئيس الفرنسي على أن المساعدات الإنسانية ورعاية النازحين داخليًا واللاجئين أمور ذات أهمية كبيرة".

وخلال الأيام الماضية، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي هجمات بصواريخ تارة وتفجير تارة أخرى في محيط مطار كابول، ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين.

ومنذ أسبوعين، تسارع الولايات المتحدة وحلفاؤها الخطى لإجلاء الرعايا الغربيين والمتعاونين الأفغان، بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية.