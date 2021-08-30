أسعار الذهب اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021 في لبنان

تراجعت أسعار الذهب في لبنان، اليوم الإثنين 30 أغسطس/آب 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24، في لبنان، إلى 88.110 ألف ليرة (58.27 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21، في لبنان (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 77.098 ألف ليرة (50.98 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18، في لبنان، إلى نحو 66.083 ألف ليرة (43.70 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 51.398 ألف ليرة (33.99 دولار)، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 44.055 ألف ليرة (29.13 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، إلى نحو 2.740 مليون ليرة (1812 دولارا).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 616.783 ألف ليرة (407.88 دولار).

أسعار الذهب عالميا

تكبدت أسعار الذهب والدولار خسائر ملموسة عقب رسالة من رئيس "المركزي الأمريكي" مفادها أنه لا يوجد عجلة في سحب حوافز هائلة.

وتراجعت أسعار الذهب، في تعاملات الإثنين، إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بعد تطمينات من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

وهدأ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، جيروم باول، مخاوف السوق من سحب سريع لحوافز مطبقة لتخفيف أثر جائحة فيروس كورونا، مما قلّل من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية، بنسبة 0.2% إلى 1813.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:27 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى له منذ الرابع من أغسطس/آب إلى 1822.92 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.2% إلى 1816.50 دولار.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لبحوث السلع الأولية لدى "إس.إم.سي كومتريد": "يهتم الناس بأسواق الأسهم بدرجة أكبر.. لكن في حالة حدوث تصحيح، ربما نشهد ارتفاعا قويا في أسعار الذهب".

وأضافت، أن النطاق بين 1917، و1940 دولارا، سيكون مستوى مقاومة رئيسيا حتى نهاية العام.





وخلال كلمة عبر الإنترنت في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي، لم يقدم باول، أي إشارة عن الموعد الذي يخطط فيه البنك المركزي لتقليص مشترياته من الأصول، لكنه قال إن ذلك ربما يكون "هذا العام".

وأشار أنه سيظل يتوخى الحذر في أي قرار نهائي لرفع أسعار الفائدة.

وساعدت تصريحات باول التي تميل إلى التيسير النقدي في ارتفاع الذهب 1.4% في تعاملات الجمعة، بينما دفعت مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 23.95 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.1 % إلى 1006.76 دولار، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 2409.10 دولار.

قاع أسبوعين للدولار

وتعرضت جاذبية العملة الأمريكية لضربة قوية منذ يوم الجمعة عقب تصريحات باول.

وهو ما عكسه رد فعل المستثمرين بدفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل عملات منافسة رئيسية، إلى الانخفاض ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 92.595 قبل أن يستقر حول 92.66، ولا يزال منخفضا قليلا خلال تعاملات الإثنين.