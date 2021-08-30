الـ5 الكبار في خدمات بث الموسيقى.. سباق صاخب

تصدرت خدمة سبوتيفاي Spotify ترتيب الـ5 الكبار في عالم خدمات بث الموسيقى على الإنتر نت لتسبق Deezer وأمازون في سباق أشبة بالصاخب

وأوضحت مجلة "كمبيوتر بيلد" أن خدمات بث الموسيقى توفر للمستخدم حاليا إمكانية الاستماع إلى أغانيه المفضلة في أي وقت وأي مكان، علاوة على أنها توفر حاليا معيار الصوت هاي فاي Hifi، الذي كان مستخدما مع الأسطوانات CD لعقود من الزمن، مع العديد من الوظائف الأخرى مثل تشغيل الصوت بنقاء أفضل ووظيفة الصوت ثلاثي الأبعاد 3D.



ترتيب الـ5 الكبار في خدمة بث الموسيقى

وقد قامت المجلة الألمانية باختبار 5 خدمات لبث الموسيقى وأوضحت أن المركز الأول كان من نصيب خدمة سبوتيفاي Spotify، على الرغم من أنها لا توفر صوت هاي فاي Hifi أو وظيفة الصوت ثلاثي الأبعاد 3D، ويرجع سبب التقييم الإجمالي إلى أن خدمة سبوتيفاي توفر معظم الوظائف، علاوة على أنها متوافرة بصورة جيدة في جميع الأماكن.





خدمة Deezer وأمازون Music HD

وقد تمكنت خدمات بث الموسيقى الأخرى من التفوق من خلال العديد من الوظائف مثل الصوت هاي فاي، وجاءت في المركز الثاني خدمة Deezer بتقييم إجمالي 2.1 أيضا، متبوعة بخدمة أمازون Music HD، وفي المراكز التالية جاءت خدمة أبل Music بتقييم وخدمة Tidal.





وتوفر كل هذه الخدمات الأغنيات بتقنية هاي فاي وتقنية الصوت فائق النقاء Hi-Res في بعض الأحيان، ولا تزال أغنيات 3D محدودة النطاق.





وأشارت المجلة الألمانية إلى أن كل خدمات بث الموسيقى يعيبها تعذر نقل الموسيقى هاي فاي إلى سماعات الرأس اللاسلكية بدون فقدان أثناء التنقل، ولكن الوضع يبدو أفضل مع تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد 3D.





وبشكل عام أوصت المجلة الألمانية المستخدم بضرورة تجريب خدمة بث الموسيقى قبل الاشتراك بها.