أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021

انخفض سعر اليورو في الجزائر خلال تعاملات اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021، في البنك المركزي، بينما ارتفع في السوق غير الرسمية (السوداء).

وسجل سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي 159.27 دينار للشراء، و159.34 دينار للبيع، بينما زاد السعر لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 212.49 دينار للشراء، و214.85 دينار للبيع.



وأعلنت الجزائر ، يوم الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية.. وجاء الإعلان عن الخطوة غير المسبوقة خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وشدد لعمامرة على أن ذلك "لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتضرر المواطنون الجزائريون المقيمون بالمغرب أو المغربيون المقيمون في الجزائر".

وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر حقق نموا بنسبة 2.3% في الربع الأول من العام الحالي مدعوما بآداء أفضل في قطاع الطاقة، وذلك بعد انكماش بنسبة 3.9% قبل عام.

ويعتمد اقتصاد الجزائر، الدولة العضو بمنظمة أوبك، بقوة على النفط والغاز الذي يسهم بأكثر من 90% من إجمالي عائدات التصدير و60% من ميزانيتها.

وأظهرت البيانات التي أصدرها الديوان الوطني للإحصائيات أن قطاع النفط والغاز في البلاد حقق نموا بنسبة 7.5% في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من العام الجاري بعد انكماش بنسبة 13.3% قبل عام.

كما أظهرت البيانات تحقيق نمو بنسبة 1.4% خارج قطاع الطاقة بعد انكماش بنسبة 1.2% قبل عام.

سعر الدولار والإسترليني في الجزائر

وسجل سعر الدولار في الجزائر، لدى بنك الجزائر المركزي 135.43 دينار للشراء، و135.45 دينار للبيع.

وبقي سعر الدولار في الجزائر لدى السوق الموازية (السوداء)، عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي 185.76 دينار للشراء، و185.86 دينار.

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في الجزائر، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 247.88 دينار للشراء، و250.63 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في الجزائر

وسجل سعر الريال السعودي لدى بنك الجزائر المركزي، 36.111 دينار للشراء، و36.117 دينار للبيع.

بينما سجل سعر الريال لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك الجزائر المركزي، 36.86 دينار للشراء، و36.88 دينار للبيع،.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في السوق الجزائرية الموازية (السوداء) 49 دينارا للشراء و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك الجزائر المركزي، 449.36 دينار جزائري للشراء، و450.61 دينار جزائري للبيع.

بينما سجل في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 598.20 دينار للشراء، و604.85 دينار جزائري للبيع.