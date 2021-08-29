نائب رياك مشار عن "الجيش الموحد" بجنوب السودان : "معلومة زائفة"

رفض نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار، التصريحات التي أدلى بها وزير في الحكومة تتعلق باتفاقه مع خصمه الرئيس سلفاكير حول إنشاء جيش موحد.

وأكد مكتب نائب رئيس جنوب السودان، أن تلك "المعلومة زائفة وأن القضية لا تزال عالقة بدون حل".



وتشهد جنوب السودان حالة اضطراب منذ نيلها الاستقلال عام 2011، والآن ينخرط كير ومشار في تحالف غير مستقر بعد وضع حد لاقتتال داخلي استمر خمس سنوات.

وكان مارتن إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء بجنوب السودان، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي السبت، توصل كير ومشار الى اتفاق لتقاسم السلطة يسمح بإنشاء جيش موحد، وهو الأمر الذي عقدت عليه الآمال لتحقيق اختراق في عملية السلام المتوقفة.

لكن مكتب مشار، أعلن في بيان صدر في وقت متأخر اليوم الأحد، أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن.

وفي مؤتمره ذكر لومورو أن الطرفين يعتزمان تقاسم السيطرة على المناصب العليا في قيادة الأمن القومي في البلاد التي تشمل الجيش والشرطة بنسبة 60 % لكير مقابل 40 % لمشار ومجموعة من أحزاب المعارضة.

وأكد حزب مشار، أنه بدلا من ذلك ركزت محادثاتهما على التقاسم بنسبة 50 مقابل 50٪، في حين أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا "إيجاد" اقترحت مشاركة ب45 مقابل 55٪ "وهو ما لم يبحثه الطرفان بعد".

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار وتقاسم السلطة الذي أبرم عام 2018 نزاعا عسكريا أودى بحياة نحو 400 ألف شخص، لكن الشكوك ظلت ماثلة خصوصا مع إعلان العديد من كبار قادة قوات مشار أنهم الطرف الخاسر في ظل هذا الاتفاق مع الحزب الحاكم.