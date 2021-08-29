"إقامة دبي" تتأهب لاستقبال زوار إكسبو 2020

تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي استعداداتها لاستقبال زوار وضيوف إكسبو 2020 دبي، الحدث الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

الحدث تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021، حاملاً معه طموح العالم لرسم ملامح مستقبل جديد للبشرية بعد جائحة كوفيد-19.



وأكد اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: "أن الإدارة على أهبة الاستعداد لدعم جهود الإمارات وتطلعاتها لاستقبال ملايين البشر من كل أنحاء العالم، كي يكونوا جزءاً من عيش تجربة غير مسبوقة في تاريخ الإبداع الإنساني".

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أكد أن الإدارة تحرص على تدريب الموظفين وإكسابهم المهارات اللازمة ليكونوا عنصراً أساسياً في هذا الحدث الاستثنائي وكيفية التعامل مع الأحداث الضخمة والهامة لتوفير أفضل تجربة للمشاركين والزوار.

وأضاف: عملت الإدارة على تدريب كوادرها العاملين في الصفوف الأولى في جميع منافذها الجوية والبحرية والبرية على برنامج "لغات دبي" الذي يتضمن 5 لغات رئيسة وهي الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والصينية.

وأوضح أنه تم تدريبهم أيضا، على لغة الإشارة للتعامل مع المسافرين من أصحاب الهمم وغيرها من البرامج الخاصة في مجال إسعاد المتعاملين وتنفيذ برامج مشتركة مع هيئة مطارات دبي لخدمة زوار إكسبو 2020.

كما نفذت الإدارة بالتعاون مع هيئة مطارات دبي، برنامج إكسبو 2020، لتدريب 1500 موظف من الصفوف الأمامية في مطار دبي الدولي.

وأشار إلى أن تعزيز دور الإدارة في المسؤولية المجتمعية في هذا الحدث يتمثل في مشاركة الموظفين في البرنامج التطوعي لمعرض إكسبو2020، والذي يأتي انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للإمارات ولتعزيز مكانتها عالميا.

ونبه الى أن 100 متطوع من إقامة دبي يشكل كل منهم صورة مشرقة تعكس الدور التطوعي في الإمارات، وسيساهمون بالتنسيق مع الجهات المعنية في دعم تنظيم هذا الحدث الأكبر لهذا العام والذي يترقبه العالم.

وأشار إلى أن إقامة الحدث في هذه الظروف يمثل حافزا ومكسبا كبيرا للإمارات، ويعزز الصورة المشرقة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإمارة دبي، ويترك إرثا ثمينا للأجيال القادمة، وهو ما سيساهم في عكس صورة إيجابية عن مجتمع دولة الإمارات.