الإجلاء من كابول.. أمريكا تطمئن رعاياها وانتقادات لبريطانيا

لا تزال عمليات الإجلاء من مطار العاصمة الأفغانية كابول تسير بوتيرة سريعة قبل حلول موعد الانسحاب الكامل المحدد في 31 أغسطس/آب الجاري.

وعلى وقع الإجلاء أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، أن 300 مواطن أمريكي لا يزالون في أفغانستان بانتظار إجلائهم، قبل أيام من حلول الموعد النهائي لإنهاء عمليات الإجلاء.



وقال بلينكن لشبكة "إيه بي سي" إنه :"تراجع العدد إلى 300 أو أقل من الأمريكيين الذين لا يزالون على الأرض هناك، ونعمل بشكل نشط خلال هذه الساعات والأيام لإخراج هؤلاء الأشخاص".

وأضاف أن بعض الأمريكيين فضلوا البقاء إلى ما بعد تاريخ 31 أغسطس/آب الجاري، لكنه أكد "لن يعلقوا في أفغانستان"، مشددا على وجود "آلية لإخراجهم".

من جانب آخر، واجهت الحكومة البريطانية الأحد، سيلا من الانتقادات بعد إتمام انسحابها السريع من أفغانستان، تاركة وراءها مئات الأفغان المؤهلين للإجلاء.

وأشاد رئيس الوزراء بوريس جونسون بمهمة "لا تشبه أي شيء رأيناه في حياتنا"، بعد أن أجلت المملكة المتحدة أكثر من 15 ألف شخص جوا في الأسبوعين الماضيين.

لكن مسؤولين حاليين وسابقين انتقدوا إخفاق حكومة لندن في إجلاء المزيد من الأفغان.

ونقلت صحيفة "أوبزرفر" اليسارية عن أحد المبلغين عن أن وزارة الخارجية تلقت آلاف رسائل البريد الإلكتروني من نواب وجمعيات خيرية تسلط الضوء على أفغان معرضين للخطر بعد سيطرة طالبان، لكنها لم تطلع عليها.

وتعرض وزير الخارجية دومينيك راب لانتقادات شديدة لأنه لم ينه على الفور عطلة على الشاطئ عندما سيطرت طالبان على السلطة.

وأضافت صحيفة "أوبزرفر" إنها اطلعت على دليل حول حساب بريد إلكتروني رسمي أنشأته وزارة الخارجية لتلقي مثل هذه المناشدات كان يحتوي نحو 5 آلاف رسالة غير مفتوحة الأسبوع الماضي.

وقالت إن بعضها رسائل من مكاتب الوزراء ومن زعيم حزب العمل المعارض كير ستارمر.

من جهتها، ردت وزارة الخارجية بأن فريق الأزمات التابع لها يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع "لفرز رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الواردة".

بدورها، نقلت صحيفة "صنداي تايمز" اليمينية، عن وزير لم تذكر اسمه قوله، إنه: "أظن أنه كان بإمكاننا إخراج 800 إلى 1000 شخص آخر".

وانتقد الوزير نفسه راب، معتبرا أنه "لم يفعل شيئا" لبناء روابط مع دول ثالثة قد يدخل منها الأفغان إلى المملكة المتحدة.

وقال القائد السابق للجيش البريطاني ريتشارد دانات لراديو "تايمز" الأحد إنه دعا إلى تحقيق لمعرفة أسباب حدوث الإجلاء "بطريقة عشوائية وفوضوية".

وقد كتب راب نفسه في صحيفة "صنداي تليجراف" أن الوضع في أفغانستان "يصعب تقبّله".

وأضاف أنه للتعامل مع نظام طالبان، يجب على المملكة المتحدة بناء تحالف دولي واسع من القوى الإقليمية وأعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك البلدان "التي تربطنا بها علاقة شائكة".