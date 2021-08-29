لماذا ترتفع أسعار السيارات في مصر؟.. السوق بين أزمتين

قفزت أسعار السيارات بصورة ملفتة خلال الأسابيع الماضية رغم وجود حالة ركود نسي بالأسواق، وكشف خبراء الصناعة عن تحالف خطير.

وأعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية عن جملة من الزيادات بأسعار سيارات تندرج في قائمة الأكثر بيعا بالسوق المحلي.



وطالت موجة الزيادات الجديدة سيارات من موديلات 2021 و2022 ووصلت إلى 20.000 جنيه بأسعار بعضها وسط حالة ارتباك للسوق بسبب نقص المعروض على مستوى الطرازات المحلية والمستوردة.

وقال خبراء إن السوق المصري وقع منذ عامين تقريبا بين أزمتين، هما فيروس كورونا وأزمة الرقائق.

كورونا وأسعار السيارات في مصر

من جهته، قال المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات المتتالية التي أقرها الوكلاء هو ظهور متحور جديد لفيروس كورونا "كوفيد-19" وعدم القضاء نهائيا على الوباء.

أضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية أن كورونا أربكت حسابات المصنعين بالعالم أجمع خاصة مصنعي السيارات وأجبرتهم على خفض الإنتاج بنسبة 50%، لخفض عدد العمال بالمصانع لمنع انتشار الفيروس.





السيارات في مصر وأزمة الرقائق

كما أشار إلى أن نقص "الرقائق" التي لها دور رئيسي سلبي على خطوط إنتاج السيارات الجديدة بمختلف أنحاء العالم، ذلك كونها مكونا رئيسيا من مكونات السيارة ما أدى إلى نقص المعروض.

وأكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية وجود خلل في ميزان العرض والطلب، حيث ارتفع بشدة الطلب على شراء السيارات وفي نفس الوقت عدم قدرة المصنعين على تلبية احتياجات السوق، عزز ذلك من فرص زيادة بعض الوكلاء أسعار الطرازات لتهافت المستهلكين عليها.

وتوقع أن تستمر موجة ارتفاع أسعار السيارات التي بدأت منذ يناير الماضي، خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تفشي وباء كورونا ومتحوراته وتأثيره على معدلات الإنتاج.

هل تستمر زيادة أسعار السيارات في مصر؟

من جهته أكد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن الفترة المقبلة ستشهد استمرارا لسلسلة الارتفاعات المتتالية التي يشهدها سوق السيارات المصري، مشيرا إلى أنها قد تتواصل حتى نهاية العام الجاري.

وأشار في تصريحات لـ"دوت الخليج الإخبارية" إلى أن السبب في الزيادات السعرية يعود إلى النقص الشديد بمكونات الإنتاج المغذية لعمليات التصنيع، التي بدورها تؤثر على الطاقة الإنتاجية للعديد من المصانع، فضلًا عن أزمة نقص الشرائح الإلكترونية التي تضرب العالم.





وسجلت مبيعات السيارات في مصر ارتفاعا خلال النصف الأول من العالم الجاري بلغت نسبته بحسب مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" 53% على أساس سنوي.

وترجع تلك الزيادة الكبيرة إلى أن المقارنة في حجم المبيعات خلال 2021 كان في مقابل الفترة الحرجة من 2020 التي أغلق فيها العالم أجمع أسواقه جائحة كورونا العالمية.