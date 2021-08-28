مسؤول أمريكي يتوقع استمرار الضربات ضد داعش بأفغانستان

توقع مسؤول أمريكي القيام بعمليات عسكرية في المستقبل ضد تنظيم داعش الإرهابي، فرع ولاية خرسان، ردا على الهجوم الدامي الذي وقع قرب مطار كابول.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع أمريكي قوله، إن هدف ضربة الجمعة بطائرة مسيرة في أفغانستان لم يكن على الأرجح مسؤولا رفيعا في تنظيم داعش، ومن غير المستبعد القيام بعمليات في المستقبل.
وأضاف المسؤول أن عدد الجنود في مطار كابول انخفض لأقل من 4000 جندي من إجمالي 5800 سابقا.
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