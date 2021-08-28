العثيمين يدعو المجتمع الإسلامي والدولي لدعم العراق

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، المجتمع الإسلامي والعربي والدولي، إلى دعم العراق وحكومته من أجل إرساء الأمن وإحلال السلم والاستقرار والتنمية وإعادة البناء وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وأكد في الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم السبت، أن منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها تبارك كل الجهود والمساعي الخيرة لدعم وحدة العراق، وسلامة أراضيه واستتباب أمنه واستقراره، وإعادة الإعمار ليواصل دوره الريادي في العالم الإسلامي والعربي.

وأشار العثيمين إلى أن العراق يقف على أعتاب مرحلة جديدة تتمثل في إعادة الأمن والاستقرار وإعادة البناء والتنمية في كامل أراضيه، مما يتطلب مؤازرة إقليمية ودولية من أجل تدعيم ركائز الأمن والسلم والاستقرار والتنمية والشراكة والتعاون مع الجميع، في إطار احترام سيادته على أرضه وشعبه.

وأضاف العثيمين أن منظمة التعاون الإسلامي تثمن جهود المملكة العربية السعودية وقيادتها، بوصفها رئيسة القمة الإسلامية في دورتها الحالية وجهود الشراكات كافة، لدعم العراق سياسيا واقتصاديا ومساندته في إعادة الإعمار والتنمية.

من جهة أخرى، شدد الأمين العام على الحاجة الماسة لدعم جهود العراق في دحر الإرهاب والتطرف ليضطلع بدوره في التنمية والشراكة والتعاون والأمن الجماعي.