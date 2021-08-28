اعتقلت السلطات التركية 8 مواطنين أثناء محاولتهم عبور الحدود نحو اليونان، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن.
وذكر موقع صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة أن فرق مكتب مكافحة التهريب والجريمة المنظمة بإدارة شرطة ولاية موغلا غربي البلاد، ألقى القبض على 8 مواطنين أثناء استقلالهم قاربًا في بحر "إيجه" متجهين لليونان.
فيما ذكر بيان صادر عن شرطة موغلا أنه "عند إجراء التحقيقات اتضح أن الثمانية ينتمون لجماعة غولن، وبعضهم عسكريون سبق فصلهم من القوات المسلحة".
وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.
ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموجب مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنقرة تعتقل 8 أتراك في الطريق لليونان.. التهمة "غولن" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.