على هامش قمة جوار العراق.. السيسي يلتقي أمير قطر

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، السبت، على هامش قمة جوار العراق المنعقدة في بغداد.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان "الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي في العاصمة العراقية بغداد، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر".

ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية عن اللقاء.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال قمة جوار العراق في بغداد بمشاركة خليجية وعربية وفرنسية متميزة بهدف منح البلد المضيف دوراً بناء لمعالجة الأزمات بالمنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وخلال القمة، دعا الرئيس المصري إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون مع العراق.

ووصف السيسي العراق بأنه "أحد قلاع العروبة ومراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي".

وأضاف: "العراق واجه على مدى السنوات الماضية التأثيرات السلبية للإرهاب والحروب، وعلينا أن نتوحد في مواجهة ما يهدد مستقبل شعوبنا باعتماد سياسات تنموية حقيقية".



ولفت إلى أن "العراق شهد تدخلات خارجية متنوعة، وعلينا التكاتف معه، كما ننظر بتقدير بالغ للإنجازات التي حققها العراق الفترة الماضية".



وثمن الرئيس المصري "ما حققه العراق من دحر الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش".

وعلى هامش القمة أيضا التقى أمير قطر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.