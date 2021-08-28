زعيم المافيا التركية متحديا النظام: لا يجرؤ أحد على اعتقالي

في تحدٍ واضح للنظام التركي، قال زعيم المافيا، سادات بكر، اليوم السبت، إنه "لا يجرؤ أحد على اعتقاله".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها بكر، على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"؛ رداً على مزاعم صحفيين أتراك بأن السلطات تتجه لاعتقاله.



وأكد بكر أنه "لا توجد نشرة حمراء دولية بحقه"، مضيفا: "وفقًا للقانون الدولي، فلا يحق لأحد اعتقاله من البلد الذي يقيم به".

وطالب زعيم المافيا، الصحفيين الذين نشروا تلك الأخبار، بأن "يقدموا له اعتذارًا رسميًا عن تصريحاتهم، وإلا سيبين للعالم أجمع بأنهم أشخاص غير نزيهين بالمرة".

واختتم بكر حديثه قائلا: "لا يمكن لأحد أن يقلل من شأني على الإطلاق".

جدير بالذكر أن زعيم المافيا التركية، سادات بكر، قام خلال الشهرين الماضيين، بالكشف عن تورط مسؤولين بارزين بنظام رجب طيب أردوغان في عدد من الجرائم والفضائح.

ومؤخرًا، كشف بكر في سلسلة تغريدات عن ملفات فساد جديدة تثبت تورط حكومة العدالة والتنمية بتركيا في جرائم مخدرات وغسيل أموال وغيرها، تعدت حدود البلاد لتصل إلى إيران.