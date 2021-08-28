أبوالغيط: العراق عانى كثيرا ودفع أثمانا باهظة

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، السبت، إن العراق عانى كثيرا عبر العقود الماضية ودفع أثمانا باهظة.

حاء ذلك خلال كلمته أمام قمة جوار العراق المنعقدة في بغداد، السبت، بحضور عربي ودولي واسع.

وقال أبوالغيط "العراق خاض حربا شريفة ضد الإرهاب"، مضيفا "شعب العراق يستحق أن ينعم بالسلام والأمن بعد طول معاناة".

وأضاف "العراق يسعى لبناء علاقة جديدة مع دول الإقليم على أساس الاحترام والتعاون".

ومضى قائلا "تحقيق دولة ما لأمنها ومصالحها لا يجب أن يكون على حساب الآخرين".

أبوالغيط قال أيضا "العلاقات بين الدول إن لم تتأسس على مفاهيم مشتركة ينتهي بها الحال للنزاع".

واستطرد قائلا "العراق يسعى إلى بناء علاقات جديدة مع دول المنطقة"، مضيفا: "يجب أن تقوم العلاقات الإقليمية على حسن الجوار ومكافحة الإرهاب".

وأضاف "آن الأوان أن تمحى كلمة الطائفية من قاموس إقليمنا"، متابعا "يجب ألا يجد الإرهاب مكانا له بين ظهرانينا".

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال قمة جوار العراق في بغداد بمشاركة خليجية وعربية وفرنسية متميزة بهدف منح البلد المضيف دوراً بناء لمعالجة الأزمات بالمنطقة، وتعزيز التعاون الاقتصادي.