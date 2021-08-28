قمة "جوار العراق".. أمير قطر يصل إلى بغداد

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد، صباح السبت، للمشاركة في قمة "جوار العراق" المقرر عقدها في وقت لاحق اليوم.

واستقبل الرئيس العراقي برهم صالح أمير قطر قبيل مؤتمر بغداد للحوار والشراكة.

وفي وقت سابق اليوم، كتبت وكالة الأنباء القطرية: "غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، أرض الوطن، متوجها إلى جمهورية العراق الشقيقة، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وذلك تلبية لدعوة من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي".

وأضافت: "يرافق الأمير وفد رسمي".

وتستضيف بغداد، السبت، قمة جوار العراق، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، وآمال كبيرة في عودة الدور التاريخي العراقي في المنطقة.

ومنذ الخميس الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد، تشديداً أمنياً وانتشارا عسكريا قرب مؤسسات حكومية ودبلوماسية حساسة، تزامنا مع انعقاد القمة.

وفيما يتعلق بالمشاركين في الحدث، جرى توجيه دعوات عدة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن دول الجوار العراقي والإقليمي، لحضور القمة، وفقاً لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين.

وتأكد حتى الآن، حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر، في أعلى حضور تمثيلي بين الدول المشاركة في القمة.



ومساء الخميس، أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر بغداد عن الدول والمنظمات الدولية التي تأكدت مشاركتها بالمؤتمر، فيما حددت سبباً لعدم إعلان أسماء القادة المشاركين حتى الآن.

وقال المتحدث باسم مؤتمر بغداد، نزار الخير الله، خلال طاولة حوار مع عدد من المؤسسات الإعلامية تابعتها "دوت الخليج الإخبارية"، إن "الدول المشاركة هي تركيا وإيران والسعودية ومصر والكويت والأردن وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي".

ويطمح رئيس الوزراء العراقي الكاظمي الذي وصل إلى السلطة في مايو/أيار 2020 في أعقاب حراك احتجاجي، مناهض للنظام في أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلى جعل العراق نداً للعواصم الفاعلة في المنطقة.

وتهدف القمة إلى منح العراق "دوراً بناء وجامعاً لمعالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة"، على ما أكدت مصادر من محيط رئيس الوزراء، في وقت سابق، لوكالة "فرانس برس".