سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 28 أغسطس 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 28 أغسطس 2021، في تعاملات محدودة بشركات الصرافة.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في مصر

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك، المصرف العربي الدولي، وعودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

مصر تدخل سوق "الصكوك السيادية"

وأعلنت وزارة المالية، أن مصر ستصدر صكوكا في النصف الأول من عام 2022.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن بلاده تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

وتابع: وذلك لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.

وأضاف، أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ٣ أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني في مصر

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 18.42 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

أسعار الدرهم والدينار في مصر

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، ثابتا عند نحو 51.94 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع.