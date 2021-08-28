سابقة في عهد بايدن.. "إدارة المخاطر" تجمع البنتاجون بالجيش الصيني

أجرى مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) محادثات مع الجيش الصيني تعتبر الأولى بعهد الرئيس جو بايدن تركزت حول إدارة المخاطر.

وفي تصريح لوكالة رويترز، قال مسؤول أمريكي إن مسؤولا بارزا بوزارة الدفاع أجرى محادثات مع الجيش الصيني وذلك للمرة الأولى منذ تولي بايدن الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكر المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مايكل تشيس، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الصين، تحدث الأسبوع الماضي مع الميجر جنرال الصيني هوانج شوبنغ نائب مدير مكتب الجيش الصيني للتعاون العسكري الدولي.

وأشار إلى أن المحادثات تركزت على "إدارة الأزمات والمخاطر"، دون تفاصيل أكثر.

ومنذ سنوات، تضع واشنطن مواجهة الصين في قلب سياستها للأمن القومي، ووصفت إدارة بايدن المنافسة مع الصين بأنها "أكبر اختبار جيوسياسي" في القرن الحالي.

والخميس الماضي، اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، أن الولايات المتحدة هي "المحرك المباشر" لتوترات بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تان قوله خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، إن الولايات المتحدة تستعرض قوتها في بحر الصين الجنوبي، تحت ستار حرية الإبحار.

وأضاف أنها تعامل الصين على أنها منافس استراتيجي وتهديد أمني.