سعر الدولار في مصر اليوم السبت 28 أغسطس 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 28 أغسطس 2021، في شركات الصرافة، ماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" للأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط الدولار، عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في بنوك، التجاري الدولي، بنك HSBC، أبوظبي الإسلامي، العربي الأفريقي، والمشرق، بلوم مصر،القاهرة، عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، وبركة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

ارتفاع التحويلات مستمر

وتلقى الاحتياطي النقدي في مصر دعما قويا، بعد الإعلان عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في مايو/أيار الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت التحويلات في مايو/أيار إلى 2.6 مليار دولار من 1.8 مليار قبل عام.

وقال البنك المركزي المصري، إن التحويلات زادت 13% في أول 11 شهرا بالسنة المالية (2020-2021) إلى 28.5 مليار دولار من 25.2 مليار دولار قبل عام.

وتساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في الاحتياطي النقدي لمصر.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، عند 18.42 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، ثابتا عند 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، 51.94 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع.