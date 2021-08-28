قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن ستظل مانحا "سخيا جدا" للمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني وستسعى إلى منع مرور أي من مساعداتها عبر خزائن طالبان.
وتتخذ الولايات المتحدة خطوات للسماح بمواصلة العمل الإنساني لأفغانستان رغم العقوبات الأمريكية على طالبان، التي سيطرت على السلطة قبل 11 عاما في بلد مزقته الحرب وخلقت فيه أزمة إنسانية.
وقال للصحفيين "يمكننا الحفاظ على التزام إنساني تجاه ... الشعب الأفغاني بطرق لا يمر بها أي تمويل أو مساعدة عبر خزائن الحكومة المركزية".
وأضاف "أتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في كونها مانحا سخيا جدا للشعب الافغاني".
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 18 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان أفغانستان، يحتاجون للمساعدة وإن نصف الأطفال الأفغان دون سن الخامسة يعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد في ظل موسم الجفاف الثاني خلال أربع سنوات.
وقالت حركة طالبان إنها ستحترم حقوق الإنسان ولن تسمح للإرهابيين بالعمل من البلاد.
كما شجعت الحركة منظمات الإغاثة على مواصلة عملها، قائلة إن المساعدات مرحب بها طالما لم تستخدم كوسيلة للتأثير السياسي على أفغانستان.
وتوج هجوم طالبان، مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد حرب استمرت 20 عاما، بالسيطرة على العاصمة كابول في 15 أغسطس/آب الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تمنع مرور مساعدات أفغانستان عبر "خزائن طالبان" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.