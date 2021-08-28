مقتل إرهابي وإحباط عمليته شمالي العراق

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، مقتل إرهابي وتدمير عجلة مفخخة كان يستقلها جنوبي محافظة كركوك لتنفيذ عملية إرهابية.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إنه "بناءً على جهد استخباري، تمكنت قوة أمنية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك من خلال الفوج الثاني في اللواء 18 بالفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية من قتل إرهابي وحرق الدراجة النارية المفخخة التي كان يستقلها جنوبي محافظة كركوك".



وفي وقت لاحق أمس الجمعة، أعلنت خلية الإعلام الأمني، إحباط محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى العراق.

وأوضحت إنه "من خلال المتابعة المستمرة والتدقيق، تمكنت قوة من الفوج الثالث باللواء 72 من رصد مجموعة مكونة من 7 أشخاص يحاولون عبور الساتر الحدودي بين العراق وسوريا في منطقة أم الخباري".

وتابعت في بيان، أن "القوة باشرت بالتحرك الفوري والرمي عليهم، وقد لاذوا بالفرار باتجاه الأراضي السورية، وشرعت القوة بتفتيش المنطقة وعثرت على 19 بندقية تركها المهربون بعد فرارهم، جرى التعامل مع المضبوطات أصولياً".

وتتصاعد حدة العمليات الإرهابية التي تشنها عناصر تنظيم داعش في أماكن مختلفة من العراق، والتي يتركز معظمها عند المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.