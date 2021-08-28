الكويت تنفي ما تم تداوله بشأن حادث حدودي

نفت رئاسة الأركان الكويتية، ما تم تداوله بشأن تجاوز 3 صواريخ لحدود البلاد واستهدافه محيط قاعدة أمريكية.

وأكدت رئاسة الأركان الكويتية، في بيان عبر تويتر، أن حدود البلاد مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث.



وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن مصدر أمني عراقي، بأن هجوماً صاروخياً استهدف رتلاً للتحالف الدولي قرب منفذ سفوان عند الحدود الكويتية العراقية.