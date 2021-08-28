ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.
تتوفر بسوق السيارات خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات المناسبة للاستخدام في الطقس الحار، من مختلف الماركات البارزة. .
تستعد مرسيدس لطرح الجيل الجديد المنتظر من طرازها فائق الأداء AMG GT، والذي سيتوفر بمحرك هجين.
للطقس الحار، هناك دائما أشياء مناسبة في عالم السيارات، مخصصة للاستخدام في فصل الصيف، ومنها أنواع زيت المحرك.
تكتمل نظافة السيارة دائما بنظافة المحرك، التي تتطلب عملا خاصا، وأسلوبا مختلفا في أدائها وأدوات خاصة للتنظيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. أفضل الزيوت ومواصفات مرسيدس GT73e على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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