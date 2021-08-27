أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 في المغرب

ارتفعت أسعار الذهب في المغرب خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 27 أغسطس/آب 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24، إلى نحو 522.01 درهم (58.17 دولار)، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار ،21 في المغرب، إلى نحو 456.77 درهم (50.90 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18، في المغرب، إلى نحو 391.52 درهم (43.63 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 304.51 درهم (33.93 دولار)، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12، في المغرب، نحو 261.01 درهم (29.08 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في المغرب، إلى نحو 16235 درهما (1809 دولارات)،

كما زاد سعر الجنيه الذهب في المغرب، إلى نحو 3654 درهما (407.18 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى النفسي الهام البالغ 1800 دولار في تعاملات الجمعة، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وانخفاض الدولار قبل كلمة لرئيس البنك المركزي الأمريكي ستخضع للفحص لاستقاء مؤشرات عن تقليص التحفيز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية، بنسبة 0.6 % إلى 1802.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:47 بتوقيت جرينتش.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.7 % إلى 1807 دولارات.

وظل المعدن الأصفر فوق 1800 دولار في معظم السبعة أشهر المنتهية في فبراير/شباط من العام الجاري، لكنه أخفق في البقاء فوق ذلك المستوى منذ ذلك الحين.

لكن الأسعار مرتفعة بنحو 1.3 % في الأسبوع، في أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر.

وانخفض مؤشر الدولار، بنسبة 0.1%، مما عزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات، وتتجه العملة الأمريكية صوب انخفاض أسبوعي.

ارتفاع معدل شراء الذهب

وقال دانيال هاينز المحلل لدى "إيه.إن.زد": "الشراء الساعي إلى الملاذ الآمن ناجم عن تصاعد التوتر الجيوسياسي في أفغانستان.. ثمة بعض القلق بشأن المزيد من التصعيد هناك".

وتتأهب القوات الأمريكية التي تساعد في إجلاء الأفغان المتلهفين على الهرب من حكم طالبان لمزيد من الهجمات بعد أن قتل مهاجم انتحاري من تنظيم الدولة الإسلامية 85 شخصا من بينهم 13 جنديا أمريكيا خارج بوابات مطار كابول.

ويترقب المستثمرون حاليا تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي( البنك المركزي) الأمريكي، في ندوة "جاكسون هول" بولاية "وايومنج"، المقررة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بحثا عن أي تلميحات بشان متى سيبدأ البنك المركزي الأمريكي في تقليص برنامجه لشراء الأصول.





وأمس الخميس، حث عدد من صانعي السياسات في المجلس والذين يميلون إلى تشديد السياسات النقدية المركزي الأمريكي على البدء في تقليص مشتريات السندات والتي يستشعرون أنها لم تعد مجدية.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة. ومن شأن خفض مجلس الاحتياطي للتحفيز معالجة الأمرين مما يقلص جاذبية الذهب.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة، بنسبة 0.8% إلى 23.72 دولار للأوقية، وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب منذ مايو/أيار الماضي.

وزاد البلاتين، بنسبة 1.2% إلى 990.69 دولار، بينما تقدم البلاديوم، بنسبة 1.7 % إلى 2432.60 دولار، ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو/حزيران الماضي بارتفاعه بنحو 7%.