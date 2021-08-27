بايدن يلوح بإجراءات جديدة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية

لوح الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام إجراءات جديدة مع إيران إذا لم تأت الدبلوماسية بثمارها، وتكبح خطط طهران في الحصول على أسلحة نووية.

التلويح الأمريكي بالإجراءات الجديدة، كان بمثابة طمأنة لإسرائيل، التي أعرب رئيس وزرائها نفتالي بينت عن تأييده لتلك الخطوة خلال اللقاء الذي جمعه، اليوم الجمعة، مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي، ناقشنا خلال اللقاء خططا للتأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية على الإطلاق، وإذا لم تأت الدبلوماسية بثمارها مع إيران فسنتخذ إجراءات أخرى.



وأضاف بايدن بعد لقاء استمر نحو 50 دقيقة: "سنناقش التزامنا بأمن إسرائيل والتهديد الإيراني، نحن نضع الدبلوماسية أولاً ولكن إذا فشلت الدبلوماسية فسننظر في خيارات أخرى".



وشدد على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مؤكدا أن الالتزام الأمريكي بالأمن الإسرائيلي لا يتزعزع.

ردع إيران

وحول الشأن الفلسطيني، قال بايدن: إن "الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقّون، على حدّ سواء، تدابير متساوية من الحرية والازدهار والكرامة، مشيرين إلى أنه جار الحديث عن إعفاء الإسرائيليين من التأشيرات للدخول إلى الولايات المتحدة.

وكان بايدن استهل حديثه بالقول: "سنتحدث عن العلاقة الثنائية ولكن أريد أن أبدأ بأفغانستان، وأن فقدان مشاة البحرية أمر مأساوي، فقدان الابن أو الأب يشبه الانجراف في ثقب أسود"، مشددا على أنه "سيتم استكمال المهمة في أفغانستان".

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعلاقات مع أمريكا قائلا:" ندرك أننا ليس لدينا حليف موثوق به أكثر من الولايات المتحدة ونشكرها على التزامها بدعم إسرائيل".

وتابع، يجب وضع حد لأنشطة إيران النووية، ونحن نتفق مع الرئيس بايدن على أن هناك خيارات أخرى للتعامل مع إيران إذا لم تفلح الدبلوماسية معها.

وأضاف: "بينما نجلس هنا، يقوم الإيرانيون بتدوير أجهزة الطرد المركزي الخاصة بهم وعلينا إيقافها، وضعنا استراتيجية من بندين، الأول وهو وقف العدوان الإيراني في المنطقة، والثاني منع إيران بشكل دائم من الانهيار إلى سلاح نووي".

واستطرد قائلا: "نحن لا نطلب من الولايات المتحدة أن تقاتل من أجلنا، لكننا نشكرك على الدعم الذي تقدمه لنا، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون إسرائيل قوية من أجل فعل الخير، ولا يمكننا أن نغفل للحظة حقيقة أننا في أصعب منطقة في العالم".